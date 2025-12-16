「ViVi国宝級イケメンランキング」の2025年度下半期の結果が発表され、SixTONES松村北斗（30）が「ADULT部門」で、Travis Japan松田元太（26）が「NOW部門」でそれぞれ1位に輝いた。NEXT部門1位には、俳優の岩瀬洋志（21）が選出された。3人は各部門で初の首位となった。今回の総得票数は80万票を超え、ランキング上位には今期活躍した旬のイケメンがずらりと並んだ。各部門のランキング全順位は以下。◆NOW部門1位松田元太(Trav