グラビアタレントで女優の奈月セナ（29）が、16日までにインスタグラムを更新し、番組共演者との美脚競演写真をアップした。「気付けばアシスタントに入らせて頂いてから1年半…あっという間です」とつづり、テレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告」の年内最終収録を報告した。アシスタント仲間の女性タレント4人で撮影した写真も投稿。黄色のミニスカートからすらりと伸びた美脚を競い合うように披露したセクシ