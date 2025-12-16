◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）阪神ＪＦは馬体重にキャリアと実績を重ね、１頭に絞り込んだスターアニスをプッシュ。穴候補に１８００メートル戦での勝ち星を重視して、抽選組のギャラボーグを推奨。ここのコーナーだけで馬連２０・２倍は手にできたはず（実際の印が素直でないことは、日々反省）。今週も２歳Ｇ１。小学校の運動会みたいなもので個体の成