タレントの渡辺美奈代が、夫婦で歌手の松田聖子のディナーショーを楽しんだことを報告した。渡辺は１６日に自身のインスタグラムを更新。「夫婦で松田聖子さんのディナーショーにいってきました！」と記し、黒のロングドレスを着て、クリスマスツリーの前に立つ夫婦ショットや、松田に贈ったフラワースタンドの前での写真などをアップした。この投稿には、「幸せなお時間を過ごせましたねお仕事頑張れますね」「素敵なご夫