SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」が、16日に開幕した。トライアル1st一発目の11Rは峰竜太（40＝佐賀）が絶好枠からコンマ07のトップタイスタートを放つと、そのまま押し切って1着スタートを決めた。もっとも69号機は「試運転、展示から我慢しながら乗っていた。本番は回転が足りなくて悪いところが全部出た。差したり、競ったりするとヤバいと思う」と着順と比例しない出来で