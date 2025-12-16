神奈川県横浜市にある『Ｋアリーナ横浜』が、米国の音楽業界誌『Pollstar（ポールスター）』にて観客動員数世界1位に輝いたことが発表されました。2025年12月12日発行の『Pollstar：2025 Year End Special Issue』にて、Ｋアリーナ横浜が世界のアリーナランキングで観客動員数204万7530人を記録し、1位に輝きました。このランキングは、2024年11月14日〜2025年11月12日の約1年間のライブイベントへの観客動員数から集計され、世界