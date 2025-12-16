私はミハル。夫のトモヤと半年前に生まれた娘のチエリと暮らしています。トモヤは毎日の肌の手入れやワークアウトなど、いわゆる自分磨きが大好きです。私は美容院に行くどころか、ゆっくりお風呂に入ることすらできないのに……。そんなある日、遠方に住む義両親が訪ねてきました。相変わらず身ぎれいにしているトモヤと、ボサボサの髪で疲れきっている私。義母はそんな様子を見かね、私をかばってトモヤのことを叱りつけてくれま