明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆計画性が高まる日。将来に向けた長期プランの生活設計をしてみてください。目標を定める事で、やるべき事が明確になってきます。B型の運勢……★★★★★物事にこだわる事で、成功が訪れる暗示。今日は小さな事にも妥協しないよう心がけましょう。あなたのがんばりが周囲を活気づけます。O型の運勢……★