Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Öº£±Ê¾ºÂÀ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤ÎÀ¸½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡ÖÂº·É¤¹¤ë¿Í¤ÏÃ¯¡©¡×¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Êì¿Æ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£3¿Í¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤À¤È¤¤¤¦º£±Ê¡£ÅÏÊÆ¤·¤Æ¤«¤éÎÁÍý¤äÀöÂõ¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤Õ