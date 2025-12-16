スノーボードハーフパイプの平野歩夢選手がイベントで明かしたのはオリンピック連覇に向けた新技の存在。そしてパパとしての新たな一面でした。 2022年の北京オリンピックで金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手が12月15日、東京のイベントに登場。連覇がかかるミラノコルティナオリンピックへ意気込みを語りました。【平野歩夢 選手】「けがなく自分自身を追い込