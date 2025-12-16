子どもたちと交流する横浜ＤｅＮＡの山崎（球団提供）横浜ＤｅＮＡの山崎、橋本、宮城、小園の４選手が横浜市南区の県立こども医療センターを訪問し、入院中の子どもたちと交流した。言葉を交わしながらサインや写真撮影に応じ、バッティングなどの野球体験も行った。山崎は「子どもたちにとって、少しでもエネルギーになってもらえたら」。橋本は「僕自身も病棟で葛藤する日々を経験した。経験を話すことで『自分も頑張ろう』