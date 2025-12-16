俳優の吉沢亮（31歳）が、12月16日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。“2026年の夢”を語った。映画「国宝」（李相日監督）で、報知映画賞の主演男優賞に輝いた吉沢が、番組のインタビューに対応。“2026年の夢”について質問を受ける。これに吉沢は、「来年はミュージカルに挑戦するっていうのが、僕の中では結構大きなテーマなのかなって感じがしてるんで。ちょっと頑張ろうかな、と思ってますね」と語った