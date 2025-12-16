ドル円が一段安、一時１５４．６２レベル米雇用統計控えて＝ロンドン為替 ＮＹ朝方、ドル円が一段安となっている。安値を154.62レベルに更新している。米雇用統計を控えてドル売り圧力が再燃している。ベッセント米財務長官が「インフレ率、来年上期で大幅な低下見込む」と発言したことも影響か。 USD/JPY154.63EUR/USD1.1774GBP/USD1.3434