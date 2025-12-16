オンライン動画配信サービス・Huluが16日、2025年の年間視聴数ランキングを発表し、バラエティー番組『謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ！』が総合ランキングで1位に輝きました。同番組は、世界中を舞台に出川哲朗さんやイモトアヤコさん、宮川大輔さんなどが挑戦する驚異のアクティビティーや、日本では知られていない未知なる国の文化を発見する冒険バラエティー。2024年の総合ランキングでも1位を獲得し、2年連続