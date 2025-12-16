スピードスケート女子の吉田雪乃（寿広）が１６日、年内のＷ杯計４戦を終えて羽田空港に帰国した。第４戦（ノルウェー・ハーマル）では、５００メートルで優勝し、今季３度目の表彰台。来年２月のミラノ・コルティナ五輪の代表入りを確実とし「あくまでも通過点ではありますが、今回優勝しきれたというのは自分にとって経験が上がるようなことだった。次のステップアップにつながることだった」と振り返った。全日本選手権（