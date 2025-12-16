日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１７日、都内で開催され、女子トップゴルファーがそれぞれドレスアップして登場。会場を彩った。今年８月のＮＥＣ軽井沢７２で６年ぶりのツアー優勝を飾った柏原明日架（２９）は背中の美しさが際立つ黒の透け感のあるドレスで登場。周囲を魅了した。