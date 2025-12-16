高校時代からの親友である二人とは、私の弟の結婚話で数週間前まで大いに盛り上がっていました。まさかこの結婚騒動が、とんでもないトラブルの始まりになるとは、想像もしていませんでした。ほんともうどうしたらいいのでしょう。事の発端は数カ月前、弟が8歳年上でバツイチだという彼女を紹介したことです。姉としては、頼りない弟には年上の女性が良いだろうと、彼の幸せを喜んでいました。ただ一つ引っかかったのは、弟が彼女