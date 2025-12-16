【ブリュッセル共同】人権保護などを目的とする国際機関、欧州評議会は16日、オランダ西部ハーグでの会合で、ロシアの侵攻でウクライナが受けた被害の賠償に向け、国際請求委員会の創設で合意した。採択された創設の条約は25カ国の批准後に発効し、同委はハーグに置かれる。欧州評議会は2023年5月、被害を記録するウクライナ損害登録機関（RD4U）の設立を決定。ハーグに設置され、これまでに8万件以上の被害が登録された。国際