中国社会人リーグ（５部相当）の福山シティＦＣは１６日、今季限りで日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）いわてグルージャ盛岡を退団したＦＷ藤本憲明（３６）が加入すると発表した。大阪府出身の藤本は近大卒業後、アマチュアとしてＪＦＬの佐川印刷ＳＣに加入。Ｊ３鹿児島を経てＪ２大分で初のＪ１昇格を果たすと、２０１９年夏にＪ１神戸に完全移籍し、クラブ初タイトルとなる天皇杯制覇に貢献した。Ｊ１清水への期限付き移籍