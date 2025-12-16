100日後に辞める駅員さん【漫画】本編を読む駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。駅員のあるあるをテーマに描き、駅員の日常が垣間見えるような作品がそろう。今回は、ブログに投稿された駅員さんが登場する漫画の中から2作品をお届けするとともに、著者にプライドが高いクレーマーについても話を聞いた。■危ない！踏切がなって