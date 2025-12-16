中国・河南省南陽市で7歳の男児が団地の建物の高層階から転落死した事件をめぐり、遺族が文房具店の店主に賠償を求めている。中国メディアの紅星新聞が15日に報じた。記事によると、男児が死亡したのは11月21日のこと。男児は同日午後6時24分に自宅を出て、団地内の公園でしばらく遊んだ後、近くの文房具店に入った。およそ9分後に男児が店を出ようとした際、店主が呼び止めて男児の服のファスナーを開けると、中にウルトラマンの