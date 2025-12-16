静岡県は１６日、使われていない知事公舎の売却額が約７億円に決まったと発表した。一般競争入札で県内外の１６社から応募があり、最高額の７億１０３５万円を提示した住宅販売会社「セキスイハイム東海」（浜松市中央区）が落札した。１２月下旬に売買契約を締結し、来年１月下旬から２月中旬に建物や土地の引き渡しが完了する見通し。売却額は県の収入になる。木造平屋の知事公舎は１９８８年に建てられ、川勝平太前知事ら