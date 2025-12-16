12月14日、妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の最終話が放送された。クライマックスは2025年の有馬記念。奇跡的な復活を遂げたサラブレッドのロイヤルファミリーが先頭に立ちそのままゴールと思われたが、大外からライバルのビッグホープが猛然と追い上げ、2頭並んでゴール。写真判定の結果、ロイヤルファミリーは2着で敗れた。もともと有馬での引退を発表していたロイヤルファミリーだが、それを撤