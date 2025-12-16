俳優の島崎遥香が16日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』(12月19日公開)の吹替版完成披露試写会＆ファイヤーステージイベントに登場した。島崎遥香島崎は、青と赤が目を引く華やかな衣装で登場。「『アバター』を意識した衣装を選びました」と説明し、「このお話をいただいて初めてディズニープラスで『アバター』を見させていただいたんですけど、家のテレビでもものすごい迫力で、これは映画館で見