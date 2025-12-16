◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）今週の「考察」は４月に入社したルーキーの松ケ下純平記者が担当する。初回は強じんな末脚を持つアドマイヤクワッズに注目した。９月から中央競馬担当になった松ケ下純平です。よろしくお願いします。栗東トレセンでは、新人らしく自転車で駆けずり回る日々を送っております。馬券は大学時代に買い始め、末脚の光る馬を重視