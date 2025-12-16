ロシアのセルゲイ・リャプコフ外務次官は１６日、ウクライナの「安全の保証」に関して、「ロシアはウクライナ領内における北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）軍の駐留について、支持も容認も絶対にしない」と述べた。欧州首脳らの共同声明で示された「多国籍部隊」構想を拒否する立場を鮮明にしたものだ。同日に放映されたオーストラリア公共放送ＡＢＣのインタビューで語った。ウクライナのＮＡＴＯ加盟に激しく反発してきたロシア