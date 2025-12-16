『ブラックアーセナル』（編纂：クライヴ・チジオケ・ヌウォンカ、マシュー・ハーレ／訳者：山中拓磨／カンゼン）が2025年12月18日に発売される。 【写真】『ブラックアーセナル』書影を見る ガナーズはなぜ「黒人性」のアイコンとなったのか？イアン・ライトからブカヨ・サカまでーー。時に交わり、時に分かれるアーセナルFCの黒人アイデンティティの変遷。本書はノ