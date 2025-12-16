女優の佐々木希の公開したリール動画が、反響を呼んでいる。１６日までにインスタグラムで「韓国で美味しいものを沢山頂きました幸せじゃ」とつづると、スイーツなどをたくさん食べる様子をまとめたリール動画をアップ。おいしさを噛みしめる姿など、幸せそうな表情を見せた。この投稿にファンからは「デートした気分になりました」「すげえ可愛い…」「もぐもぐ可愛すぎる」「最高な笑顔をありがとう」「綺麗すぎなんです