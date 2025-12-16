スピードスケート女子の吉田雪乃（寿広）が１６日、Ｗ杯４戦を終えて羽田空港に帰国した。ノルウェー・ハーマルで行われた第４戦では女子５００メートルで今季初Ｖ。表彰台にも３度立ち、来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表を確実としている。「あくまでも通過点だが、優勝できたことは自分の経験になる。ステップアップにつながるレースができた」と胸を張った。今季の同種目では、オランダのフェムケ・コクが６連勝と圧倒