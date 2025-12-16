香港政府トップの李家超行政長官（左）と握手する中国の習近平国家主席＝16日、北京の中南海（新華社＝共同）【北京、香港共同】中国の習近平国家主席は16日、香港政府トップの李家超行政長官と北京で面会し、今年1年間の香港政府の取り組みを聴取した。習氏は親中派が議席を独占した7日の香港の立法会（議会）選挙を評価し「国家の主権と安全、発展の利益を断固として守った」と述べ、李氏の仕事ぶりをねぎらった。新華社が伝え