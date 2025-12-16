俳優の松谷鷹也さん（31）が15日、都内で行われた『第50回報知映画賞』の表彰式に登壇。涙ながらに受賞のスピーチを行い、感謝を述べました。松谷さんが新人賞を受賞した映画『栄光のバックホーム』は、脳腫瘍のため2023年に28歳で亡くなった、元プロ野球・阪神タイガースの横田慎太郎選手の自著『奇跡のバックホーム』と、母・まなみさんら家族と共に闘い続けた人生の軌跡を描いたノンフィクション『栄光のバックホーム 横田慎太