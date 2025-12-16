12月17日（水）に川崎競馬場で行われる、全日本2歳優駿（Jpn1・2歳・ダ1600m）の枠順は下記の通り。中央、地方の2歳ダートチャンピオン決定戦。JBC2歳優駿を勝利したタマモフリージアは1枠1番から。交流重賞勝ち馬として頂点を狙う。無敗のパイロマンサー、地方からも無敗のベストグリーンなどレベルの高い顔ぶれになった注目の発走は20時10分。【JBC2歳優駿】田口貫太タマモフリージアがV…新馬から連勝で重賞初制覇頂点はどの