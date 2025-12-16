高知競馬場で行われる「第40回全日本新人王争覇戦」に出場するJRA所属騎手が決定した。JRAからは4人の若手騎手が参加予定となっている。全日本新人王争覇戦は、初免許取得後5年以内の新人騎手の中から、騎乗技術や姿勢などにおいて他の新人騎手の模範となる騎手が招待されるもの。地方競馬と中央競馬の若手騎手が一堂に会し、腕を競い合う恒例のシリーズ戦として知られている。「民放競馬記者クラブ賞」は長浜鴻緒騎手が受賞高