ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の大ヒット御礼トークショーが16日、神奈川で開催され、柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が登壇した。茅島みずき○同郷の川口春奈と姉妹役――明かされていなかった茅島さんの役柄が、ついに発表となりました。川口さん演じる奏の妹役ということでしたが、反響はいかがですか?茅島:春奈ちゃんとは地元が一緒だったので、地元の友達や家族がすごく喜ん