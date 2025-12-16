あなたも偏愛ホビーを見つけたくなるかも!? あの人が語る、偏愛ホビー2025。作家の背筋さんがホラーゲームの魅力について熱く語ります。背筋せすじホラー作家。主な作品に『近畿地方のある場所について』（KADOKAWA）など。展覧会「1999展 -存在しないあの日の記憶-」の企画に携わるなど活動の幅を広げている。ホラゲは趣味というか、生活の一部ですね不穏な空気の漂うホラー小説で知られる作家の背筋さんは、大のホラーゲーム好