元阪神、オリックスの能見篤史氏（46）が13日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）にゲスト出演。ひそかにレギュラー出演を狙っている番組について語る場面があった。能見氏はともにゲスト出演した元阪神の関本賢太郎氏、今成亮太氏に言いたいことがあるとし、2人がABCテレビ朝の人気情報番組「おはよう朝日です」のスポーツコメンテーターを務めていることに言及。能見氏は同じ時間帯に読売テレビ「す・またん