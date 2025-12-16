メイクの仕上がりを左右する“まつ毛”。その美しさを一時的に飾るのではなく、土台から育てたいと考える人に注目されているのが、Loreniaまつ毛美容液です。東洋の知恵と先端バイオテクノロジーを融合した独自処方で、昼と夜それぞれに適した「時間ケア」を提案。発売直後から各ECサイトで高評価を獲得し、今、新春セールとともにさらなる注目を集めています。 昼と夜で変わる「時間ケア」発想 Loreniaまつ毛美容