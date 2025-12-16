本拠地のハードオフエコスタジアムで15日、オイシックス新潟アルビレックスBCの入団会見が行われた。 ここまで来シーズン17選手の加入を発表しているオイシックス。そのうち、広島東洋カープでセ・リーグ3連覇も経験した松山竜平選手をはじめ6人の元NPB選手が加わることになった。 池田拓史 代表取締役社長は、この補強について 「過去最高にこれだけの戦力を揃えた」と次のシーズンへの強い期待を