そもそもテスト方法がAIに有利なだけ…？AIのほうが人間より仕事ができる脅威論のような話を、よく耳にするようになりました。確かにスゴいのは理解できます。でも、その検証データのなかには、そのまま信じないほうがよいレベルのものもあると警告する研究論文が、オックスフォード大学のインターネット研究所（Oxford Internet Institute）から発表