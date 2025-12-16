サイクロンの影響で600人以上の死者が出ているスリランカに派遣されていた日本の医療チームが帰国し、解団式を行いました。記者「たった今、国際緊急援助隊医療チームが日本に到着しました。帰国した皆さんを称えるかのように、日本に住むスリランカの方々がお迎えに来ています」解団式を行ったのはJICA＝国際協力機構の国際緊急援助隊です。国際緊急援助隊は、豪雨で甚大な被害を受けたスリランカで医療支援などを行うため、今月3