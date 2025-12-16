発射地点に移動するH3ロケット8号機＝16日夜、鹿児島県の種子島宇宙センター宇宙航空研究開発機構（JAXA）は16日、日本版衛星利用測位システム（GPS）とも呼ばれる準天頂衛星システム「みちびき5号機」を搭載したH3ロケット8号機を、鹿児島県の種子島宇宙センターの組立棟から発射地点に移動させた。17日午前11時10分に打ち上げる。運搬車両に載せられた機体は16日午後9時ごろ、組立棟を出発。発射地点までの約400メートルを30