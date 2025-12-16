スピードスケート女子500メートルで来年2月のミラノ・コルティナ五輪出場を確実にした吉田雪乃（22＝寿広）が16日、W杯4戦を終えて欧州から羽田空港に帰国した。第4戦で今季初優勝を飾り、初代表を手中に収めた。「通過点ではあるが、優勝し切れて自分にとって経験が上がる。次にステップアップできるレースができた」と手応えを語り「まだ上の人たちとの差があり、自分の実力が不足していると感じた。少しでも埋められるよう