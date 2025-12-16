タレントの上沼恵美子と香取慎吾が１６日放送のフジテレビ系特番「星になったスターたち」（午後７時）に司会として出演。今年亡くなったスターたちをしのんだ。今年９月４日に肺炎のため８２歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんが２０１８年に自身司会の「怪傑えみちゃんねる」にゲスト出演した際の映像をじっと見届けた上沼。番組では、橋さんの１８歳年下の妻・真由美さんに単独インタビュー。涙ながらに橋さんとの思い出、晩年