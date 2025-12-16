来季からサッカーＪ２藤枝の指揮を執る槙野智章新監督（３８）が１５日、ＳＮＳで監督就任を報告した。この日、静岡・藤枝市内で就任会見を行った槙野監督は自身のインスタグラムを更新。「監督就任会見。自分のやりたい事、しっかり伝えさせて頂きました。皆さん藤枝ＭＹＦＣ注目して下さい！」と記し、会見場での写真や、グラウンドに立った写真をアップした。この投稿には、「Ｇｏｏｄｌｕｃｋｂｒｏ！」「静岡へよう