モデルでタレントの滝沢眞規子が１６日に自身のＳＮＳを更新。手作り弁当を紹介した。滝沢はインスタグラムに「おはようございます今日は帰国中の次女の分と２つですピリ辛ナスとチーズささみカツをリクエストしてくれたので入れときました」と紹介し、おかずがいっぱいに詰められたお弁当の写真をアップ。「順番に帰国してみんな揃うので嬉しいな＃タキマキ弁当＃お弁当」と続け、投稿を締めた。この投稿にファンか