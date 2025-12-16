【モデルプレス＝2025/12/16】12月23日発売の「ViVi」（講談社）2026年2・3月合併号では「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期」を発表。ファンからのラブコールによってオンリーワンの1位が与えられる「ウチの推し」部門より、M!LKの塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）が「全力すぎて本家も食っちゃう 初期装備アイドル」部門に選出された。【写真】「ViVi国宝級イケメンランキング」NOW部門・NEXT部門・ADULT部門