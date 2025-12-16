和泊町で１６日午後、火事があり、廃材などが焼けました。 沖永良部警察署によりますと１６日午後2時ごろ、和泊町国頭で「倉庫が燃えている」と通りがかった人から119番通報がありました。 火はおよそ30分後に消し止められましたが、この火事で農業・西村盛勝さん（６６）が倉庫の敷地内に置いていた廃材や材木などが焼けました。けが人はいませんでした。 警察で出火の原因などを調べています。 ・ ・ ・