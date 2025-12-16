ドル売りの動き、ユーロドル１．１７７０レベルに高値更新＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル売りの動きが入っている。ユーロドルは本日の高値を1.1770レベルに伸ばしている。ポンドドルは1.3435レベルに更新。ドル円は小動きだが、154.70台と上値重く推移している。ドル指数は本日の安値を広げている。 USD/JPY154.77EUR/USD1.1767GBP/USD1.3432 ドルインデックス＝98.14(-0.17-0.17%)