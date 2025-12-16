本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/16 EUR/USD 1.1635（5.47億ユーロ） 1.1650（6.35億ユーロ） 1.1695（7.17億ユーロ） 1.1700（6.79億ユーロ） 1.1750（14億ユーロ） 1.1755（5.91億ユーロ） 1.1870（7.08億ユーロ） USD/JPY 154.00（6.80億ドル） 156.00（10億ドル） 157.00（11億ドル） GBP/USD 1.3450（6.97億ポンド） 1.3500（49