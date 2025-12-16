ＤｅＮＡ・山崎康晃投手、小園健太投手、橋本達弥投手、宮城滝太投手が１６日、神奈川県立こども医療センターを訪問した。病棟を回ってサインや写真撮影に応じたほか、体育館でバッティングなどの野球体験を行い、入院中の子どもたちと触れ合った。山崎は「改めて、僕たちがエネルギーをもらったなと思いますし、来てよかったなと心から思っています。こういう想いを持つ選手たちが一人でも増えるように、これからも活動を続け